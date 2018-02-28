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Москва, 01.03.2018

Бил Гейтс рассказал, в чём главная опасность криптовалют

«Expert Online» 2018

Билл Гейтс – основатель Microsoft – считает, что криптовалюты несут в себе серьёзную опасность для людей.

Так, он подчеркнул, что при помощи криптовалют проводятся нелегальные транзакций, в том числе и для покупки наркотиков. Поэтому эта технология прямо причастна к гибели людей.

Об этом бизнесмен заявил, отвечая на вопросы пользователей пользвателей на сайте Reddit. По словам миллиардера, главная характеристика криптовалют — это анонимность, которая не является достоинством.

Он убеждён, что правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма. Кроме того, основатель Microsoft добавил, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций.

На замечание некоторых комментаторов, что для преступных целей можно использовать не только криптовалюты, Гейтс сказал следующее: «Знаете, что ещё применяют для финансирования терроризма, покупки фентанила и других наркотиков? Доллар США».

Напомним, ранее Джордж Сорос – известный американский миллиардер – также критически отозвался о криптовалютах. В частности, он назвал биткоин финансовым пузырём. По мнению Сороса, биткоин – это не валюта, так как настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 25% в день.

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