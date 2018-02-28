Борис Титов будет управлять страной не из Москвы

Кремлевские кабели можно заменить ИТ-технологиями

Как заявил бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты России Борис Титов, он предлагает переносить столицу России каждые 12 лет в другой город. Это, отметил во время своего визита в Новосибирск Титов, будет способствовать развитию экономики крупных российских городов, сообщил «Коммерсантъ».

«Мы живем в новой ИТ-реальности. Раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей были основной причиной, почему нельзя переносить столицу. Но столица может двигаться, и тогда вместе с движением может происходить развитие экономики. Два президентских срока — в одной столице, следующие два — в другой»,— сказал бизнес-омбудсмен.

Борис Титов приводит ряд аргументов в пользу своего предложения. Во-первых, современные средства связи и IT-технологии позволяют достаточно быстро и качественно решать проблемы обмена информацией и связи, то есть перенос административных ресурсов, уполномоченных лиц не составит сложности. Во-вторых, по словам Титова в таком случае каждая новая на шести- или 12-летний срок столица получит возможность существенно улучшить вешний облик, стать центром притяжения бизнес интересов, мировой политики и внимания СМИ, сможет привлечь рекордные за свою историю инвестиции . И постепенно экономические показатели России за пять разных президентских сроков смогут качественно улучшится. Также перенос столиц в теории сможет способствовать разгону спроса на недвижимость и соответственно активизацию стройплощадок.

Чиновники стали бы кочевниками

Однако это только с одной стороны выглядит безоблачно и просто, у такой идеи тем более в условиях российских реалий не может быть грамотной реализации и светлого будущего даже по определению, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Проблема, по его словам, кроется уже в достаточно стремительном и заметном отрыве Москвы от других российских городов. Москва на протяжении 20 лет обросла офисами международных компаний, финансовым центром, современными небоскребами и внушительной транспортной инфраструктурой. Ее внутренний бюджет не входит ни в какое сравнение с другими городами РФ, и потеря статуса столицы может привести к снижению уровня жизни населения, оттоку иностранных инвестиций и снижению бизнес активности в целом.

Это, уверен Алексей Антонов, не понравится большому числу заинтересованных лиц и уж тем более не будет выгодно московскому правительству, которое строит свою стратегию в большей степени исходя из планов развития Москвы именно как постоянной столицы России и центра притяжения международного туризма. Кроме того, в Москве сосредоточена законодательная и исполнительная власть. Это здания министерств, Госдума, Дом правительства - не просто здания, которые теоретически можно закрыть или переориентировать и открыть в другом городе. В них работают тысячи людей, которые в случае переноса столицы будут вынуждены либо уходить со своих постов, либо переезжать за каждым новым президентом в другой город.

Кандидат бросает вызов системе

То есть, по сути, уверен эксперт, мы либо будем наблюдать регулярное обновление состава в руководстве страны и ведомств, либо должностным лицам в силу невозможности оставить пост придется смириться с кочевой жизнью, очевидно, что на такие перемены отважатся единицы. Понятное дело, что по задумке Титова власть должна действительно регулярно обновляться, и перенос столицы как раз подразумевает, что чиновники должны понять, что их работа не должна продолжаться более 6 лет, иначе качественной ее назвать будет сложно,

Но, с другой стороны, указывает Алексей Антонов, мы не можем предположить: будет ли практическая польза от регулярной смены часовых поясов и кадров во власти. Иными словами, идея скорее имеет под собой цель привлечь к себе внимание как к смелому кандидату, решившему бросить вызов системе, а не как к реальному рецепту по спасению экономики страны. Активизировать инвестактивность в других перспективных российских центра очевидно можно и без переноса столиц.

Вообще, продолжает тему управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко, перенос столицы для экономического развития регионов – это красивый и бесполезный шаг к решению проблем государства. Перенос целого центра принятия решений — это паралич плановой работы минимум на несколько лет, гигантские затраты по дублированию центров управления (мы же не будем ломать старые и переносить?), потери в архивах и кадрах (не все поедут в другой город и не все переехавшие – это опытные и квалифицированные сотрудники).

Не стоит забывать и о банальном — месте, где будут сидеть столичные чиновники, отмечает аналитик. Где им выделят место в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Новосибирске? Это не одно и не два здания, а несколько кварталов с рядом особенностей по инфраструктуре и логистике. Кроме того, переезд чиновников оттянет за собой часть бизнеса, но кто сказал, что Москва – это только чиновники и кормушка для их прикормленного бизнеса, пусть заглянет в статистику по экономическому развитию регионов. Москва – это крупнейшее в стране производство, IT-центр, финансовый и транспортный хаб.

Другие производства распределены более равномерно и не имеют такой концентрации, поэтому для экономического развития регионов, как Москвы, им надо стать инфраструктурно – как Москва. Подъездные пути, аэропорты, логистика – это не построить за несколько лет, поэтому перенос столицы на 10-12 лет не имеет никакой целесообразности.

Нужно много столиц на постоянной основе

А вот что подойдет для экономического развития региона, так это объявление конкурса на стратегический план его развития. Как считает Александр Григоренко, после победы в финале одному-пяти регионам надо передать приоритет на финансирование заявленных проектов до их завершения на государственно-частном партнерстве, как это было сделано перед Олимпиадой 2014 года. В этом случае развитие получит не только регион, но и появятся новые кадры в управленцах, а также будут поставлены на поток проработанные проекты, чего так действительно не хватает стране.

Впрочем, есть и сторонники идеи. В преддверии выборов заявления популистские и направлены на получение голосов с регионов, признает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Однако, по ее мнению, идея перенесения столицы может выглядеть как новаторский способ изменить отношение регионов к бюджетам Москвы, к ответственности, которую нужно нести будучи столицей.

Не секрет, говорит аналитик, что приезда президента в города с визитами и проверками всегда ждут — это сулит новые вливания в экономику региона. В случае изменения столицы уйдет на второй план перегрев рынка недвижимости, концентрация лучших специалистов только в Москве, и в целом культ Москвы.

Как в любом бизнесе, в государстве для развития и процветания нужны стимулы, отмечает Мария Сальникова. В компаниях ставят KPI — объем задач и цель к которой нужно стремиться, чтобы получить и зарплату, и премию. В стране также нужны драйверы, которые будут поддерживать интерес к развитию, а не стагнации. Тут большой вопрос менталитета и психологии населения. Все проблемы и причины неудач в регионах могут списывать на недофинансирование. Процветающая столица, с новыми дорожными развязками, регулярными реставрационными работами вызывает зависть у регионов.

Но, задается вопросом Мария Сальникова, не лучше ли пойти по уже существующему пути развития городов — присвоив определенный статус, за что регион получит приток туристов и финансирование на развитие? Больше импонирует нынешнее решение с распределением, что Москва — столица РФ, Санкт-Петербург — культурная столица, Казань — спортивная столица страны. Ведь даже если принять идею перенесения столицы каждые 12 лет, то условные Оренбург, или Уфа, вряд ли получат эти статусы в ближайшие 100 лет, а значит бюджет будет перетекать из одного богатого региона в другой, что только увеличит возможности для распределения средств «по карманам».