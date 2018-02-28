Курс доллара цепляется за последнюю надежду

Реакция курса доллара на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США оказалась умеренной. Поcле роста во вторник на 0,5% индекс долллара в среду перешел в нейтральную зону - 90,29.

Главная интрига первого программного выступления нового главы Федрезерва заключалась в том, будут ли посланы сигналы о возможном четырехкратном повышении ставки в этом году. По мнению аналитиков, только такой сценарий может развернуть медвежий по доллару рынок. Намеков от Пауэлла на этот счет так и не последовало, что дало повод долларовым быкам немного приободриться, интерпретируя "молчание" главы ФРС в свою пользу.

По всей видимости, теперь ФРС будет держать паузу по этому поводу столько, сколько сможет. У Пауэлла есть некоторый запас времени и при определенных условиях четвертое повышение ставки можно будет снять с повестки без особых последствий для доллара, если центробанки Японии и Европы все-таки перенесут на более поздний срок переход к нормализации денежной политики. В этом случае дифференциал ставок будет играть в пользу укрепления доллара, возможен даже отскок американской валюты в этом году. По мнению Financial Times, именно этот фактор сейчас является определяющим для динамики курса доллара.

Пока же аналитики ожидают, что период укрепления доллара будет кратковременным, рынок снова переключится на проблему двойного дефицита США (бюджета и текущего счета платежного баланса).

Курс доллара во вторник проседал к рублю до рекордно низкой с июня 2015 года отметки 55,55 рубля на фоне повышения суверенного рейтинга РФ агентством S&P, однако к закрытию вечерней сессии американец отыграл 1% под влиянием мировой динамики валютного рынка - 56,26 рубля.

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