Экипаж МКС вернулся на Землю после 168 дней в космосе

В Казахстане приземлилась спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» с тремя членами экипажа Международной космической станции. Об этом сообщает, Центр управления полетами в Подмосковье.

После 168 суток, проведенных на станции, на Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба.

«Самочувствие экипажа хорошее», — прокомментировали событие в ЦУПе.

Отмечается, что отстыковка корабля от Международной космической станции произошло в 2:08 по московскому времени. В 5:06 корабль вошел в плотные слои атмосферы. В поиске и эвакуации космонавтов приняли участие 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12.

Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи остались на орбите ждать следующего экипажа.