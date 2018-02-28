Эксперты предсказали рублю серьёзные проблемы

Российская валюта постепенно ослабляет стальную хватку на горле доллара. В результате «американец», оправившийся от шока, начинает приходить в себя. Тем не менее пока курс рубля остается стабильным.

Как утверждают эксперты, сейчас рубль продолжает держятся на плаву, благодаря в целом стабильным ценам на нефть и продолжающемуся периоду налоговых выплат, в ходе которого экспортёры скупают российскую валюту на внутреннем рынке.

Однако аналитики предупреждают, что с наступлением марта рубль останется один на один со своими проблемами. В результате уже в первой половине первого весеннего месяца нацвалюту может ожидать падение.

Причиной этого станут валютные интервенции Минфина РФ. Сейчас ведомство скупает доллары на внутреннем рынке, создавая переизбыток рублей, из-за чего курс российской валюты может устремиться вниз.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, в последнее время «зелёный» чувствовал себя неважно. Сейчас его стоимость по сравнению с основными мировыми валютами находится на минимальном уровне за последние три года. Но первая речь нового главы ФРС показала инвесторам, что курс на ужесточение монетарной политики в стране будет продолжен. Из-за этого может пострадать как доходность российских ОФЗ, так и курс отечественной валюты, передаёт сайт «Российской газеты».

Как считает эксперт, для роста котировок сырья и российской валюты необходимо соблюдение двух условий: дальнейшая слабость доллара и сохранение интереса игроков к рискованным активам.

«Такова формула успеха рубля. Без положительных новостей о дорожающей нефти или других полезных для российской экономики вещах рубль будет постепенно дешеветь», – резюмировал Мащенко, добавив, что несмотря на это, паниковать россиянам точно не стоит – резкого обвала рубля не будет, а потому скачка цен и обесценивания сбережений не произойдёт.

Ранее сообщалось, что реакция курса доллара на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США оказалась умеренной. После роста во вторник на 0,5% индекс доллара в среду перешёл в нейтральную зону - 90,29.

Главная интрига первого программного выступления нового главы Федрезерва заключалась в том, будут ли посланы сигналы о возможном четырёхкратном повышении ставки в этом году. По мнению аналитиков, только такой сценарий может развернуть медвежий по доллару рынок.

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