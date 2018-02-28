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Москва, 28.02.2018

Кремль не в курсе запретов со стороны WADА по проведению международных соревнований в России

«Expert Online» 2018

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле нет информации о каких-либо возможных ограничениях со стороны Всемирного антидопингового агентства в проведении крупных международных соревнований в России. 

«Мы не располагаем информацией о каких-то возможных ограничениях в отношении России», — сказал он, отметив, что информация противоречива, и у Кремля накопился ряд вопросов к WADA. Когда они будут озвучены и в каком формате их предстоит решать, Песков не сообщил.

Напомним, ранее в пресс-службе WADА высказали рекомендации международным спортивным федерациям не принимать от России заявки на проведение крупных международных спортивных соревнований. Рекомендации вступили в силу из-за поправок, которые были внесены в кодекс организации, и будут действовать до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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