Крым готовит десятки исков к Украине

Власти Крыма готовятся направить в суды Украины десятки исков по возмещению ущерба из-за энергетической блокады полуострова. Об этом сообщает глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов.

«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Мы готовим масштабное юридическое наступление», — сказал РИА новости Молохов.

Отмечается, что иски будут подаваться в украинские суде в течение года.

Эксперт также призывал граждан не опасаться судебный процессов с Украиной и обращаться в рабочую группу.

Напомним, в ноябре 2015 года радикалами из Украины были подорваны четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Преодолеть блэкаут удалось с помощью энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года.

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