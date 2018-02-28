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Москва, 28.02.2018

Крым готовит десятки исков к Украине

«Expert Online» 2018

Власти Крыма готовятся направить  в суды Украины десятки исков по возмещению  ущерба из-за энергетической блокады полуострова. Об этом сообщает  глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма  Александр Молохов.

«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Мы готовим масштабное юридическое наступление», — сказал РИА новости Молохов.

Отмечается, что иски будут подаваться в украинские суде в течение года.

Эксперт также призывал граждан не опасаться судебный процессов с Украиной и обращаться в рабочую группу.

Напомним,  в ноябре 2015 года радикалами из Украины были подорваны четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Преодолеть блэкаут удалось с помощью энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года.

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