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Москва, 28.02.2018

МИД РФ рассказал об ответных мерах на санкции США

«Expert Online» 2018

МИД РФ сообщил о принятии ответных мер, в случае введения новых ограничения против России, сообщил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат анонсирует ответ «в разной форме».

«Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по-другому взглянуть на эту ситуацию», — цитирует РЕН ТВ Рябкова.

Представитель ведомства отметил, что все проблемы в двусторонних отношениях между США и Россией происходят сегодня из-за того, что власти США  оказались «в плену собственных примитивных и безрезультативных приемов» во внешней политике.

Ранее сообщалось, что в начале недели глава Минфина США заявил о намерении ввести очередные санкции в течение 30 дней.

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