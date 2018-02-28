СРОЧНО: МОК снял санкции с Олимпийского комитета РФ

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом передаёт РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

По его словам, все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Тарпищев также подчеркнул, что процедурно России ничего делать не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически.

«У МОК больше нет к ОКР никаких нареканий», - резюмировал он.

Напомним, членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года. Из-за этого россияне выступали на Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом.