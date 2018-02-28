Олимпийские игры решено было закончить

Россия восстановлена в МОК. Это наиболее существенный итог прошедшей Олимпиады. Хотя околоспортивные игры продолжаются вовсю, теперь они разворачиваюься вокруг перспектив проведения в РФ чемпионатов мира, их олимпийский этап завершился позитивно

Как заявил журналистам в среду, 28 февраля президент Олимпийского комитета России Александр Жуков: «Сегодня мы получили письмо из МОК по поводу восстановления статуса». Он напомнил, что «восстановление было увязано с окончанием допинг-тестов российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх. В письме, которое мы сегодня получили, написано, что МОК может подтвердить, что все остальные тесты олимпийских спортсменов из России являются отрицательными». Это касается всех проведённые в последние дни Олимпиады допинг-тестов, подчеркнул Жуков.

«Автоматически решение о восстановлении вступает в силу, как только организация, которая проводит допинг-тесты, подтвердит отсутствие случаев нарушения антидопинговых правил», — цитирует слова главы ОКР портал «Р-спорт». «Эксперт online» сообщает о заявлении по этому поводу Шамиля Тарпищева, который подтвердил, что то процедурно России ничего более делать не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически: «У МОК больше нет к ОКР никаких нареканий», — подытожил Тарпищев.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года.

Так закончились — через три дня после официального закрытия — для России олимпийские игры, как в прямом, так и в переносном смысле «игр» вокруг Олимпиады.

Спортивное содержание Игр оказалось отодвинутым на второй план затянувшейся допинговой эпопеей, политическими маневрами, обвинениями в адрес российской сборной и бесконечными слушаниями в апелляционных судах. Отправившиеся на Олимпиаду спортсмены оказались морально и психологически подавлены. Разочарование в происходившем в Пхенчхане передалось и болельщикам. По данным Mediascope, наивысшую телеаудиторию в неделю с 12 по 18 февраля собрала трансляция хоккейного поединка Россия – США на канале Россия 1 – 8,7%. Остальные передачи, в том числе на Первом, посмотрело значительно меньшее количество зрителей – от 3,5 до 2,8%.

Два «золота» — наихудший показатель нашей команды на зимних Олимпиадах. Ожиданий не оправдали те виды, где россияне ранее успешно конкурировали с соперниками — биатлон, бобслей, санный спорт, и которые сильно пострадали от допингового скандала. «Лидерозамещения» в этих видах программы не произошло, в отличии от потрепанного санкциями лыжного спорта, где было завоевано наибольшее количество наград. Конечно, участие в соревнованиях таких «монстров лыжни» как Легков и Устюгов позволило бы команде на равных бороться с разными скандинавами. Но в этом случае яркий дебют задиристой молодежи был бы отложен на четыре года. А это немалое время для спортсмена.

Медали Олимпиады-2018

Страна Золото Серебро Бронза Всего Норвегия 14 14 11 39 Германия 14 10 7 31 Канада 11 8 10 29 США 9 8 6 23 Голландия 8 6 6 20 Швеция 7 6 1 14 Южная Корея 5 8 4 17 Швейцария 5 6 4 15 Франция 5 4 6 15 Австрия 5 3 6 14 Япония 4 5 4 13 Италия 3 2 5 10 Россия 2 6 9 17

Намного больше зрителей собрались у экранов телевизоров во время трансляции хоккейного финала. Игра превзошла все ожидания благодаря лихо закрученной интриге. Кое-кто даже стал поговаривать о том, что надо незамедлительно начать съемки художественного фильма о золотом триумфе россиян. Создать хоккейную версию нашумевшего «Движения вверх». В действительности, масштабы событий несравнимы.

В эпоху настоящей «красной машины» победу над сборной ФРГ в овертайме сочли бы провалом. Надо честно признать: уровень хоккейного турнира Олимпиады после отказа НХЛ делегировать лучших игроков упал ниже плинтуса. Только по этой причине дисциплинированная немецкая команда, составленная из представителей никому не известных клубов «Гриззлис Вольфсбург», «Нюрнберг Айс Тайгерс», «Адлер» (Маннгейм), добралась до финала.

Медали России по видам спорта

Вид спорта 2018 2014 2010 Биатлон 0+0+0 1+0+1 2+1+1 Сани/скелетон/бобслей 0+1+0 1+2+1 0+0+2 Коньки 0+0+1 0+1+2 0+1+1 Лыжные гонки 0+3+5 1+3+1 1+1+2 Сноуборд/фристайл 0+0+2 2+1+2 0+1+0 Фигурное катание 1+2+0 3+1+1 0+1+1 Хоккей 1+0+0 0+0+0 0+0+0 Шорт-трек 0+0+1 3+1+1 0+0+0 Всего 2+6+9 11+9+9 3+5+7

Победы, в том числе спортивные, нередко вызывают самоуспокоенность. Пока что нет ни малейших свидетельств того, что «разбор полетов» будет проведен жестко и объективно. Конечно, в ряде федераций по итогам выступлений сменится руководство, обновится тренерский состав, появятся новые спортсмены. Но это не более чем рутина, повторяющаяся от одной Олимпиады к другой.

Выступление российской команды в Пхенчхане выявило проблемы, влияющие на траекторию движения российского спорта. Одна из серьезных: низкий уровень медицинской грамотности спортсменов, которые порой оказываются не в курсе предписаний врачей. Едва только мелочная опека со стороны медиков ослабевает — жди неприятностей. Наглядный тому пример – положительный допинг-тест бобслеистки Надежды Сергеевой. Анализы показали наличие в организме спортсменки стимулятора сердечного метаболизма триметазидина. Он был создан еще в 1960-е годы и по принципу действия схож с мельдонием. Похоже, что Сергеева стала жертвой собственной халатности. Она то ли случайно приняла лекарство с запрещенным ингридиентом, то ли хранила «нормальные» таблетки, которые ей было разрешено и необходимо принимать, в контейнере, где раньше находились другие препараты, и тот оказался загрязненным. Вместе с нормальной таблеткой небольшое количество запрещенного вещества попали в её организм. Правда, в этих случаях концентрация будет совершенно различной. Но пока рассматриваются обе версии.

Признав свою вину, спортсменка заблаговременно отказалась от вскрытия пробы B. Кстати, Сергеева уже попадалась на мельдонии, но была амнистирована из-за низкого уровня запрещенного вещества. Теперь ее карьера может завершиться досрочно.

Как попал допинг в организм керлингиста Александра Крушельницкого все еще остается загадкой. Анализ выявил у спортсмена сумасшедшую концентрацию мельдония, в девять раз превышавшую значения сурово наказанной в начале 2016 года Марии Шараповой. Это подтверждает версию о том, что Крушельницкого подставили. Но не дает никаких ответов на вопрос: кто это сделал. Федерация керлинга России в собственном расследовании сотрудничает с МОК и оргкомитетом Игр, которые оперативно снабдили россиян записями с камер наблюдения в олимпийской деревне. Но установить истину это пока не помогло.

За все 17 дней Игр на допинге попались четыре спортсмена: двое россиян, японский конькобежец Сейто и словенский хоккеист Еглич. Два проваленных допинг-теста – каковы бы не были истинные причины случившегося – все-таки многовато для страны, столь сильно пострадавшей от обвинений в нечестной игре. Мы оказались «под микроскопом» Всемирного антидопингового агентства, и теперь любой новый случай использования запрещенных средств будет однозначно трактоваться не в нашу пользу.

Пока, однако, два хэппи-энда. Один относительный, завершение Игр с минимумом медалей и, все-таки, с минимумом скандалов. Другой, безотносительно к тому, что бы ни последовало дальше, является полным, мы де-юре вновь полноценные участники мирового олимпийского движения. При всех, весьма значительных оговорках по поводу характера деятельности МОК, это важный позитивный момент.

Теперь предстоит разбираться с позицией WADA, согласно которой: «Поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать всё возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России, поскольку в этом случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса».

Данная настоятельная рекомендация не относится к соревнованиям, уже включенным а календарь, хотя с ними тоже возникают некоторые проблемы из-за позиции национальных федераций. Но это уже новый этап околоспортивных «игр», играть в которые, будем надеяться, российские спортивные чиновники хотя бы в какой-то степени научились.