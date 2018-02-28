Пентагон сознался, что Россия мешает США доминировать в воздухе

Зенитно-ракетные комплексы ВС России мешают США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке, считает глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. Данные приводятся в докладе комитету конгресса по вооруженным силам.

«Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве», — цитирует РИА новости Джозефа Вотела, который назвал также Россию, Китай и Иран «самыми большими угрозами для США». Представитель ведомства остается недоволен российским влиянием в Центральной Азии.

В части доклада, посвященному войне в Сирии и разгрому террористической группировки, Вотел ни словом не упомянул о роли России в этой победе.

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