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Москва, 28.02.2018

Пентагон сознался, что Россия мешает США доминировать в воздухе

«Expert Online» 2018
  • Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел
AP/TASS

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел

Зенитно-ракетные комплексы ВС России мешают США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке, считает глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. Данные приводятся  в докладе комитету конгресса по вооруженным силам.

«Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве», —  цитирует РИА новости Джозефа Вотела, который назвал также Россию, Китай и Иран «самыми большими угрозами для США». Представитель ведомства  остается недоволен  российским влиянием в Центральной Азии.

В части доклада, посвященному войне в Сирии и разгрому террористической группировки, Вотел ни словом не упомянул о роли России в этой победе.

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