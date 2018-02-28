Порошенко рассказал о своём отдыхе на Мальдивах

Пётр Порошенко – президент Украины – заявил, что летал в отпуск на Мальдивские острова под своей фамилией.

Кроме того, он подчеркнул, что во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, границу он точно пересекал под своей фамилии, по своему паспорту с соответствующей регистрацией у пограничников. Также он отметил, что самолёт и проживание в гостинице он оплатил со своего личного счёта в украинском банке.

«В поданной декларации, это должно произойти в ближайшие три с половиной недели, вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, средства были все задекларированы и с них были уплачены все налоги», – резюмировал Порошенко, добавив, что на время отпуска не передавал никому полномочия по управлению государством, так как этого не предполагает Конституция страны.

Ранее сообщалось, что согласно расследованию, которое провели журналисты «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший», отдых Петра Порошенко на Мальдивах обошелся ему минимум в 500 тыс. долларов США (более 28 млн рублей).

При этом отмечалось, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивах в компании ещё девяти человек (семеро взрослых и двое детей). Также установлено, что украинский лидер и его спутники разместились в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc Randheli, состоящем из частных вилл, посреди Индийского океана. При этом президент был зарегистрирован в отеле как Mr. Petro Incognito (Ukraine), арендовав самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island).

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