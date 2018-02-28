Презентация Furla в Милане

Для презентации женской коллекции сезона осень-зима 2018 итальянский бренд сумок и аксессуаров Furla снова вернулся в роскошный особняк Palazzo Cusani в Милане. Сумки из новой коллекции Furla делятся на три различных группы: Furla Polar - верхние ручки очень функциональны и техничны благодаря застежке на молнии; Furla Bomber - удобная сумка с необычной вставкой, которая отсылает нас к стилистике Furla последних трех сезонов; Furla Artic - внушительный размер XL, большой объем, круглая форма и кожаная ручка. Теплый и мягкий мир пуха и искусственного меха дарит дружелюбное и игривое настроение, благодаря которому вы чувствуете себя уверенной. передовые инновационные материалы, которые в свою очередь делают каждую модель безгранично функциональной. WonderFurla - это по-настоящему новый взгляд на кроссовки: уникальный и эксклюзивный дизайн с инновационной структурой радужной подошвы, состоящий из пяти цветов. WonderFurla как будто играет с материалами, которые обычно используются для создания сумок - носок может быть отделан мехом или блестящей тканью. И самое главное - они легкие, как перышко. Спорт - как центр притяжения: скорость бега, ритмичность тенниса, острота и точность фехтования, четкость бокса, цветные металлические веревки для альпинизма, гладкая и острая поверхность коньков.