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Москва, 01.03.2018

Путин пояснил, как Россия относится к идее ввода миротворцев ООН в Донбасс

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва «минимум не против» размещения международного контингента в Донбассе. Об этом российский лидер сказал после переговоров с канцлером Австрии Себастианом Курцем, которые прошли в Кремле.

При этом, по словам Путина, данное решение необходимо обязательно согласовать с властями Донецкой и Луганской народных республик. «Идите тогда и с ними договоритесь, – цитирует президента РФ газета «Ведомости». – Но этого никто не хочет делать».

Напомним, ещё в сентябре 2017 года Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Однако в Госдепе США и на Украине выступили за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с РФ.

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте Минских соглашения.

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