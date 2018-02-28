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Москва, 01.03.2018

Путин рассказал, является ли «Северный поток-2» альтернативой украинскому транзиту

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, является ли «Северный поток-2» альтернативой транзиту газа через Украину.

По мнению президента РФ, данный проекта, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Поэтому ни о какой альтернативе речи быть не может.

Об этом Путин сказал по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передаёт RT.

Кроме того, глава РФ подчеркнул, что «Северный поток-2» – чисто коммерческий проект.

«Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объёмах прокачки», — резюмировал Путин.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.

С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных трат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.

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