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Москва, 01.03.2018

Российские призеры Олимпиады-2018 получат госнаграды и BMW

«Expert Online» 2018

Российские олимпийцы, ставшие призёрами Игр-2018, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, получат в подарок от государства автомобили BMW производства калининградского завода «Автотор».

По словам представителя этого предприятия, специального заказа на выпуск автомобилей для участников Олимпийских игр не было.

«Это обычные серийные автомобили различной комплектации, но не самой простой», — цитирует его РИА Новости.

При этом отмечается, что медалисты Олимпиады-2018 будут награждены автомобилями BMW Х4, Х5 и Х6. Сейчас эти машины уже припаркованы у здания российского правительства.

Также сегодня с нашими олимпийцами встретится президент РФ Владимир Путин, который вручит им государственные награды.

Напомним, на Игрых-2018 российские спортсмены выступали под Олимпийским флагом. Кроме того, к соревнованиям решением МОК не были допущены многие наши сильнейшие атлеты. В итоге на Олимпиаде-2018 Россия заняла лишь 13 место в неофициальном командном зачёте, выиграв две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

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