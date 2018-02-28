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Москва, 28.02.2018

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2018 по футболу

«Expert Online» 2018

Евгений Морозов – спортивный юрист, руководитель компании Future-Sport – убеждён, что скандал с Олимпиадой-2018, которая проходила в южнокорейском Пхёнчхане, не последний для отечественного спорта. По его мнению, на очереди предстоящий ЧМ-2018 в России.

«Никто уже не в силах сорвать проведение мундиаля в нашей стране, но это не означает, что у РФ не будет иных неприятностей, – заявил юрист в интервью порталу Ura.Ru. – При определенных раскладах могут отстранить Российский футбольный Союз (РФС)».

Это, как подчеркнул Морозов, будет означать, что национальная сборная не сможет принять участие в домашнем первенстве планеты. При этом он добавил, что повод для этого могут найти самый экзотический.

С ним солидарен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, который считает, что Россию обязательно попробуют лишить возможности участвовать в ЧМ-2018.

«И вероятность того, что лишат или вообще отберут право проведения чемпионата – очень велика, если пойдут до конца».

Причём, по мнению Смирнова, первую скрипку в атаке на Россию будут играть футбольные федерации стран, ранее входивших в состав СССР — Прибалтика, Украина и бывшие братья по соцлагерю из Польши.

«Спортивные санкции являются продолжением экономических, поэтому полномасштабная холодная война против нас только набирает обороты», – резюмировал директор Института политической социологии.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Россия из-за внесённых поправок в документ «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» лишается права проводить международные спортивные соревнования после 1 апреля 2018 года.

Позже в WADA пояснили, что будет с международными федерациями, которые вопреки требованиям всё-таки будут принимать заявки от России на проведение соревнований.

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