Шри-Ланка намерена увеличить поставки чая в Россию

Итоги торгового сотрудничества России и Шри-Ланки в чайной индустрии были озвучены 26-27 февраля 2018 г. в Москве на Празднике Цейлонского чая – встрече крупнейших представителей российского и ланкийского чайного бизнеса. Мероприятие проходило при поддержке Посольства, Чайного бюро Шри-Ланки и приурочено к 70-летию независимости республики.

«Ежегодно россияне потребляют более 160 тысяч тонн чая. Стоимость общего объёма импорта чая в России превышает $540 млн., при этом на Шри-Ланку приходится около 30% от этого объёма. В минувшем году поставки Цейлонского чая в Россию составили 33 тысячи тонн. Это десятая доля от общего экспорта чайного листа со Шри-Ланки», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации Саман Вирасингхе. В натуральном выражении поставки из республики сократились примерно на тысячу тонн по сравнению с 2016 г., однако в денежном эквиваленте экспорт заметно вырос – с $133 млн. до $170 млн.: цена на настоящий Цейлонский чай увеличилась, но ценителей это не оттолкнуло.

Повышение цен на качественный чай г-н Рохан Пяттиягода, председатель Чайного бюро Шри-Ланки, объяснил сокращением производства из-за неблагоприятных погодных условий последних двух лет, а также высокой стоимостью труда на чайных плантациях. «Весь чай собирается вручную, а оплата труда наших сотрудников в 2 раза превышает оплату в странах-конкурентах. Таким образом мы поддерживаем сбор по-настоящему качественного чайного сырья», – пояснил г-н Пяттиягода.

Тем не менее, на сегодняшний день Россия, возможно, является самым искушённым потребителем Цейлонского чая. «Наши торговые отношения завязались с момента появления на острове чайной промышленности в 1867 г. В прошлом году россиянами выпито более 15 млрд. чашек Цейлонского чая. Россия занимает вторую позицию по экспорту чая из Шри-Ланки, лишь немного уступая Турции, – рассказал председатель Чайного бюро. – В этом году мы приложим все усилия, чтобы Россия вышла на первую строчку».

2017 год не зря называли окончанием кризиса: по данным Чайного бюро Шри-Ланки, в России существенно вырос спрос на дорогие ортодоксальные чаи (классические чаи, изготовленные по древним технологиям). На сегодняшний день самыми популярными у российских потребителей сортами Цейлонского чая являются ортодоксальные крупнолистовые и среднелистовые чаи.

В Посольстве республики уверены, что в 2018 году спрос будет увеличиваться. Этому должна способствовать как всеобщая тенденция рыночного роста, так и глобальная кампания по продвижению Цейлонского чая в крупнейших странах-экспортёрах, инициированная правительством Шри-Ланки.