Синоптики рассказали, когда в Москве станет тепло

В ближайшие дни аномальные для конца февраля морозы всё-таки отступят от Москвы и в столичный регион придёт долгожданное потепление.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По её словам, в ночь на 1 марта морозы ослабнут на 10 градусов. При этом в первый календарный день весны температура в российской столице составит минус 8 градусов, а уже во вторник 6 марта воздух прогреется до минус 1 градуса.

Несмотря на это, температурный режим в Москве всё равно будет более чем на 10 градусов ниже средних многолетних значений, передаёт РИА Новости.

Атмосферное давление также будет высоким и составит 760 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

Напомним, ранее синоптики обещали москвичам в последнюю неделю зимы «морозное дно». Из-за аномальных холодов в столичном регионе был объявлен «оранжевый режим» погодной опасности.