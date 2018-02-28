Подписка
Москва, 28.02.2018

Сменился лидер мирового рейтинга свободы передвижения

«Expert Online» 2018

Германия сложила с себя полномочия бессменного с 2014 года лидера рейтинга  паспортов, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран, составляемый компанией Henley&Partners.

Лидерами рейтинга паспортов  в 2018 году стали Япония и Сингапур, чьи граждане могут без визы посетить 180 стран мира, говорится в исследовании компании.

С паспортом Германии, которая стала второй в ТОПе можно сейчас посетить 179 стран.

Бронзу разделили сразу семь стран - Италия, Финляндия, Испания, Дания, Франция, Швеция и Южная Корея. Граждане этих стран имеют право без визы посетить 178 стран мира. Паспорт России дает право на безвизовый въезд в 114 стран, что является 48 местом рейтинга.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется
    3. Рубль странно отреагировал на глобальное наступление доллара
      Рубль странно отреагировал на глобальное наступление доллара