Сменился лидер мирового рейтинга свободы передвижения

Германия сложила с себя полномочия бессменного с 2014 года лидера рейтинга паспортов, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран, составляемый компанией Henley&Partners.

Лидерами рейтинга паспортов в 2018 году стали Япония и Сингапур, чьи граждане могут без визы посетить 180 стран мира, говорится в исследовании компании.

С паспортом Германии, которая стала второй в ТОПе можно сейчас посетить 179 стран.



Бронзу разделили сразу семь стран - Италия, Финляндия, Испания, Дания, Франция, Швеция и Южная Корея. Граждане этих стран имеют право без визы посетить 178 стран мира. Паспорт России дает право на безвизовый въезд в 114 стран, что является 48 местом рейтинга.



