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Москва, 01.03.2018

СМИ опубликовали список актеров-критиков России

«Expert Online» 2018

СМИ опубликовали список, актёров, которые выступают с критикой России. Его составили и опубликовали на сайте агентство журналисты РИА Новости.

В перечень попали Алексей Серебряков, который заявил, что национальная идея нашей страны заключается в «силе, наглости и хамстве», а также Анатолий Пашинин, неоднократно высказывавшийся против политической ситуации в стране.

Кроме того, в этом не самом привлекательном рейтинге также оказался Дмитрий Дюжев, который в одном из своих интервью пожаловался на недостаток уважения российских зрителей к его профессиональной деятельности. Причиной недовольства актёра стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры эконом-класса не уступили Дюжеву место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс.

Также в список актёров-критиков попал руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступивший с резкой речью на Всероссийском театральном форуме в 2016 году.

В своей 12-минутной речи Райкин коснулся участившихся нападок активистов на выставки и спектакли. В частности, он упомянул о закрытии ряда спектаклей и выставок, в том числе рок-спектакля «Иисус Христос — суперзвезда», что охарактеризовал как «наезды на искусство» и усиление цензуры со стороны государства.   

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