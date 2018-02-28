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Москва, 28.02.2018

США анонсировали войну в космосе через несколько лет

«Expert Online» 2018

По мнению начальника штаба ВВС США Дэвида Гольдфейна, «война в космосе — дело нескольких лет». С подобным заявлением он выступил на  34-ом ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде, пишет Space News.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И ВВС США  род войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — сказал Гольдфейн, который уверен, что США необходимо захватить лидерство в космическом пространстве.

В этой связи ВВС Америки нуждаются в более современном поколении командующих, а также более плотной коммуникации всех родов разведки: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе.

Бюджет ВВС США в 2018 году на космические программы равен 7,75 миллиарда долларов. Это уже на 20%больше, чем было выделено на эти цели в прошлом году. В 2019 году США планируют довести эту статью расходов до 8,5 миллиарда долларов.

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