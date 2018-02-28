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Москва, 28.02.2018

США готовят страны Европы к тактическому ядерному удару по России

«Expert Online» 2018

Венные США готовят европейские армии к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве. 

«Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий"»,— цитирует ТАСС Лаврова, который подчеркнул, что в рамках подобных миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к получению соответствующих навыков.

Лавров напомнил, что в распоряжении российской армии нет развернутого тактического ядерного оружия и наша страна не проводит отработку его применения, поскольку все боеприпасы сосредоточены на территории РФ. Именно поэтому глава российского МИДа уверен, что  «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция».

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