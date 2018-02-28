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Москва, 28.02.2018

Стали известны темы послания Путина Федеральному собранию

«Expert Online» 2018

1 марта 2018 года в 12.00 по московскому времени стоится оглашение послания президента России Федеральному собранию.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в послании Владимир Путин затронет широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития страны.

«Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Не будем сейчас вдаваться в детали», — подчеркнул Песков.

Отметим, что глава государства обращается с посланием к Федеральному собранию ежегодно. Этот программный политико-правовой документ отражает основные политические, экономические, идеологические моменты о положении в стране и основные направления внутренней и внешней политики, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

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