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Москва, 28.02.2018

В контролируемых США районах Сирии обнаружены «зоны отдыха» для боевиков

«Expert Online» 2018

Районы Сирии, которые находятся под контролем коалиции во главе с США превратились в «черные дыры». Ситуация в них «абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей».
«Эти районы превратились в зоны отдыха для боевиков, где вчерашние бандиты, сменившие черные флаги ИГИЛ (запрещена в России) на знамена «оппозиционеров», лечатся, набираются сил и перевооружаются, чтобы терроризировать мирное население», - цитирует ТАСС представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. 

Для нормализации ситуации в этих районах срочно требуется вмешательство международных организаций, считает представитель ведомства. В частности, крайне  сложная ситуация сложилась в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в в подконтрольной зоне военной базы США в Эт-Танфе.

В Минобороны сообщают, что население удерживается там против воли, выезд за пределы зоны запрещен. Как отмечает Конашенков ситуацию могли бы улучшить «гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении в медучреждения Дамаска».

Положение мирных жителей Ракки, представитель Минобороны назвал «гуманитарной катастрофой», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции».

Территория Сирии, контролируемыя войсками Башара Асада. Сирия на карте: Карта военных действий в Сирии, февраль 2018 года

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