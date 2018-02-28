WADA дало пояснения по заявкам от России на соревнования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало, что будет с международными федерациями, которые вопреки требованиям после 1 апреля 2018 года примет заявку России на проведение соревнований.

В пресс-службе организации сообщили, что согласно статьи 20.3.11, которая признает одной из обязанностей международной федерации «делать всё возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

«Поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать всё возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России, поскольку в этом случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса.», - резюмировали в WADA.

Появилась информация в СМИ, что Россия из-за внесенных поправок в документ «Международный стандарт соответствия кодексу ВАДА для подписавших сторон» лишается права проводить международные спортивные соревнования после 1 апреля 2018 года.