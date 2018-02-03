Как выбрать адвоката по уголовным делам

Любой человек может неожиданно для себя оказаться в роли обвиняемого в совершении преступления, даже если он невиновен. Попав с столь тяжелое положение, первым делом необходимо найти адвоката по уголовным делам.

Чем быстрее это произойдет, тем меньше будет допущено ошибок в ходе разбирательства. Надо понимать, что правоохранительные органы заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела для обеспечения высоких показателей эффективности своей работы. Поэтому обвиняемому нужна защита от неправомерных действий, предоставить которую способны только лучшие адвокаты по уголовным делам. Ожидать предоставления такой защиты от бесплатного адвоката во многих случаях не приходится. Хорошие услуги редко оказываются безвозмездно, а в подобной ситуации от их качества зависит судьба обвиняемого. Но даже среди адвокатов по уголовным делам, берущих плату за свои услуги, найти стоящего бывает нелегко. Поэтому к его поиску следует подходить серьезно. Это позволит избежать напрасной траты денег и получить желаемый результат.

Адвокат, специализирующийся на уголовных делах, должен соответствовать ряду требований. Ему необходимо иметь:

Статус адвоката, подтверждающий то, что он сдал специальные экзамены и принял адвокатскую присягу. Таким юристам присваивается номер в реестре адвокатской палаты, ознакомиться с которым любой желающий может через интернет. Без наличия статуса адвоката юрист не имеет права на ведение уголовных дел.

Высшее юридическое образование. При возникновении сомнений относительно требуемой квалификации нужно попросить адвоката предъявить диплом.

Продолжительный стаж работы в области юриспруденции в целом, и в адвокатской деятельности, в частности. Если у него имеется опыт работы прокурором или следователем, то можно рассчитывать на то, что он хорошо знаком с уголовным правом и отлично знает все нюансы применения уголовных и процессуальных законодательных актов на практике.

Опрятный внешний вид, поставленную речь, приветливость в общении с клиентами.

Четкий план действий, возможность постоянно оставаться на связи с клиентом для информирования его о ходе рассматриваемого в суде дела.

Кроме того, получить дополнительную информацию об адвокате можно из средств массовой информации или от его клиентов. При наличии возможности предпочтение следует отдать известному адвокату, поскольку он дорожит своей репутацией и не пойдет на мошенничество.