Как выбрать дизайн интерьера?

Оформление интерьера жилого помещения – проблема, над решением которой бьются не только дизайнеры-любители, но и оказавшиеся в сложных условиях профессионалы. Ниже приведено несколько простых советов, позволяющих выйти из затруднительного положения.

В некоторых ситуациях с ремонтом и обустройством нового или старого жилья возникают значительные сложности. Это связано с отсутствием общей идеи и умения грамотно подбирать мебель и аксессуары, максимально подходящие для конкретного помещения. Для решения данной проблемы можно воспользоваться специальной методикой, предназначенной для оказания помощи людям в оформлении интерьера и приведения к общему знаменателю противоречащих друг другу пожеланий членов семьи.

Первым делом нужно купить несколько журналов по дизайну или посетить http://ArXip.com/ и выбрать приглянувшиеся детали интерьера, предметы мебели и прочие элементы дизайна, сразу привлекшие ваше внимание. После сбора достаточного количества материала следует разложить вырезки из журналов на столе и постараться собрать их в единое целое. Фотоснимки могут быть распределены по тематическим категориям или соединены в общий коллаж. В качестве критериев возможно принять самые разные детали: арт-принты, предметы мебели, шторы, произведения искусства, цветовую гамму и др. Далее нужно приклеить сделанный фотоколлаж на кусок картона или же приколоть его части к стене, чтобы он постоянно оставался на виду.

Конечная цель сбора и сортировки всех понравившихся изображений и фотоснимков состоит в объединении разрозненных идей в целостный завершенный макет. Процесс его изготовления помогает воплотить в жизнь идеи, которые до того не нашли четкого выражения, и составить ясное представление о том, как именно должно выглядеть будущее жилье. Кроме того, в ходе такой поэтапной визуализации можно своевременно выявить дефекты дизайна и внести необходимые коррективы.

Предварительный проект позволяет определить, насколько гармонично выглядят акценты, выбранные до того, как стало ясно, подходят ли они к остальной обстановке. С его помощью можно правильно подобрать цветовую гамму, поскольку он обеспечивает возможность визуально установить сочетаемость различных тонов. Главный принцип, к которому сводятся приведенные выше рекомендации, состоит в том, что при ремонте своего жилья нужно первым делом собрать и соединить свои идеи в материальной форме. Это позволит быстро составить ясное представление о том, какой домашний декор вам нужен.