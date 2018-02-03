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Москва, 05.02.2018

Кому доверить лечение алкогольной зависимости

«Expert Online» 2018

Излечиться от алкоголизма при помощи одних медпрепаратов невозможно. Для достижения эффективного результата требуется комплексное лечение данного заболевания с использованием услуг реабилитационного центра.

Необходимо понимать, что избавиться от любой зависимости можно лишь с привлечением специалистов, труд которых должен быть оплачен, к примеру, обратиться за помощью в http://centr-rehab.ru/. Хотя существуют различные бесплатные программы, реализуемые в группах взаимопомощи, на собраниях анонимных алкоголиков и др., их можно рассматривать только как вспомогательное средство. А потому расходы на лечение неизбежны.

Чтобы не допустить ошибки при выборе реабилитационного центра, нужно следовать нескольким правилам:

  • Прежде всего, необходимо ознакомиться с отзывами клиентов лечебного центра и постараться разузнать как можно больше о его специалистах и применяемых видах лечения.
  • Затем нужно нанести визит в реабилитационный центр, познакомиться с его сотрудниками, произвести осмотр и обратить внимание на различные детали. Это относится и к санитарному состоянию помещений, и к психологическому состоянию клиентов, и к персоналу, который не должен вызывать подозрений. Избыток религиозной литературы может свидетельствовать о том, что под видом реабилитационного центра скрывается секта.
  • Желательно посетить в центре занятия с участием родственников, обычно являющиеся важнейшей составляющей комплексного подхода к избавлению от любых зависимостей. В хороших реабилитационных центрах они проводятся не реже двух раз в неделю. Это самый удобный способ общения с родными зависимых людей, в ходе которого можно услышать от них личные впечатления, а также оценить эффективность лечения, проводимого в данном реабилитационном центре. Участие в таких мероприятиях позволяет лучше всего определить действенность программы и установить уровень профессионализма работающего в нем персонала. Лишь после получения подробной информации можно сделать соответствующие выводы.

Наибольшей эффективностью лечения алкогольной зависимости обладает программа, включающая в себя комплекс мероприятий, которые проводятся специалистами. Она не может быть заменена никакими медикаментозными методиками. С помощью фармацевтических препаратов можно только снять ряд осложнений на первой стадии лечения, например, очистить организм или приучить зависимого к ощущению трезвости. Однако последующий процесс лечения должен проводиться на психологическом уровне. Лишь таким способом можно обеспечить эффективное достижение желаемого результата.

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