Особенности и виды монтажа гипсокартона

Область использования гипсокартона весьма обширна. С его помощью выравнивают различные поверхности, создают разнообразные декоративные конструкции, а также обустраивают полноценно функционирующие камины.

Процесс применения гипсокартона при проведении ремонтных работ несложен. С этой задачей при наличии минимальных навыков может справиться практически любой человек. Его установка может производиться одним из двух способов – с использованием особого клея либо на предварительно подготовленный каркас.

Различие между данными способами является достаточно существенным. Выбор одного из них зависит от особенностей поверхности, к которой прикрепляется гипсокартон. Например, приклеивание данного материала используется преимущественно в целях выравнивания и приготовления к чистовой отделке стен, которые имеют небольшие отклонения от уровня. Таким путем возможно поправить строительные погрешности в границах не больше чем три-четыре сантиметра. Чтобы приклеить гипсокартон к стене, нужно нанести на нее или на лист гипса клей типа Perlfix точечно в четыре ряда по вертикали. Затем гипс прикладывают к стене и с использованием правила или двух соединенных несущих профилей кнауф прижимают к ней и выравнивают.

Применение каркасного способа установки гипсокартона целесообразно при значительных искривлениях стен. Кроме того, он применяется для обустройства подвесных потолков любой конфигурации и создания сложных декоративных изделий, наподобие арки и ниши. Использование данного способа сопряжено с большими сложностями, поскольку в этом случае необходимо не только четкое соблюдение уровня каркаса, но и выполнение требований по его жесткости.

Ошибки и небрежности, допущенные при проведении ремонтных работ с применением металлического каркаса, чреваты растрескиванием шпаклевки или даже полным разрушением конструкции из гипсокартона. Например, при недостаточной жесткости прикрепления каркаса к поверхности вся конструкция может прогнуться, что приведет к образованию большого количества трещин по всем стыкам листов. Для предотвращения таких последствий необходимо прикреплять каждый профиль каркаса из металла к основанию через промежутки, не превышающие шестьдесят сантиметров. Использование деревянного каркаса для крепления гипсокартона недопустимо, поскольку древесина подвержена колебаниям влажности даже сильнее, чем гипсокартон. Кроме того, для древесины представляют опасность некоторые виды насекомых.