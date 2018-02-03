Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, пилот погиб

Вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25.

Самолёт выполнял облёт зоны деэскалации «Идлиб». Согласно предварительной информации, штурмовик был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, лётчик катапультировался в районе, который контролируют террористы группировки «Джабхат ан Нусра» (решением суда эта организация запрещена в России). В ходе боестолкновения с боевиками он погиб.

Эту информацию уже подтвердили в Министерстве обороны РФ. В настоящее время российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с Турцией, которая отвечает за зону деэскалации «Идлиб», принимаются все меры по возвращению тела погибшего лётчика.

Также стало известно, что сразу после случившегося наши военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, сбившим Су-25.

Согласно информации, полученной из радиоперехватов, в результате этого удара уничтожено более 30 боевиков «Джабхат-ан-Нусры».

«Джебхат ан-Нусра» – отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (решением суда организация запрещена в России) на территории Сирии и Ливана.

Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее успешных среди повстанческих группировок. Признана террористической организацией Австралией, Великобританией, Ираном, Канадой, Новой Зеландией, ОАЭ, Россией, Саудовской Аравий, США, Турцией, Францией и ООН.

В августе 2014 года группировка стала одной из целей авиаударов США и их союзников по территории Сирии, наносимых в рамках борьбы с «Исламским государством» (решением суда организация запрещена России).