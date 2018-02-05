Доллар испугался антироссийских санкций

Минфин США предупредил, что распространение санкций на российские ценные бумаги может привести к негативным последствиям для глобального финансового рынка и американских инвесторов. С этим мнением согласны участники рынка и аналитики.

Как, в частности, заявил ТАСС эксперт по российско-американским отношениям, профессор Американского университета Антон Федяшин, постепенная «“девестернизация” глобальной экономики и геополитики уже происходит по меньшей мере десять лет, но трудно представить себе решение, которое может ускорить этот процесс больше, чем санкции против суверенных долгов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в минувшую пятницу 2 февраля Bloomberg опубликовал попавший в это агентство по неофициальным каналам документ Минфина США с аргументацией против введения финансовых антироссийских санкций. Так, там говорится, что распространение санкций на новые российские государственные облигации и деривативы способно дестабилизировать финансовые рынки и выйти за пределы РФ. Тем самым будут созданы негативные производные эффекты для глобальных рынков и бизнесов.

В финансовом ведомстве США отмечают также, что в расширение санкций, применяемых против РФ, грозит снижением конкурентоспособности крупных американских управляющих активами. Предполагается, что эта утечка представляет собой засекреченную часть так называемого «Кремлевского доклада», который был опубликован 29 января.

Если США все же пойдет на введение санкций в отношении госдолга РФ, это, «безусловно, навредит России и ее экономическим партнерам в ближайшем будущем», — цитирует ТАСС своего эксперта. «Но это недальновидное решение не только испортит отношения между Вашингтоном и европейскими государствами, а также посодействует концу экономической гегемонии США и Запада в общем, ускорив дедолларизацию глобальной экономики», Антон Федяшин— уверен профессор Федяшин.

«Я с данным мнением, в целом, согласен, – говорит LIFA, инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. – На самом деле, успех российских госбумаг, невзирая на санкции – а переподписка последних выпусков составляет от двух до четырёх раз — во многом обязана уникальным доходностям, которые российские бумаги обеспечивают своим держателям». Не секрет, отмечает он, что в Европе суверенный долг стран-участниц Евросоюза котируется с околонулевой возвратностью – во всяком случае, даже по периферийным странам еврозоны, так называемым PIGS, доходность не превышает 2–3%, тогда как российские рублёвые бумаги обеспечивают более 7% годовых.

Очевидно, полагает Владимир Рожанковский, что подобная политика «выкручивания рук» неминуемо сказалась бы на характеристиках многих частных фондов, которые именно путём инвестиций в госбумаги с повышенными параметрами возвратности обеспечивают лояльность своих клиентов. Без российских облигаций эти фонды просто сдулись бы, и это послужило бы основанием для их управляющих подать иски в международный арбитраж. Разразилась бы судебная война между представителями бизнеса и политиками. Непосредственно влияния на доллар это не оказало бы, но огласка и прецедент были бы эпохальными.

Можно предполагать, считает, в свою очередь,старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, что в случае введения санкций США в отношении нашего госдолга Россия могла бы начать продажу находящегося на ее балансе госдолга США. Однако вероятность этого, по его мнению, невелика: РФ использует американские бонды в составе своих ЗВР в качестве инструмента хеджирования рисков, и лишиться такого противовеса внешним рисковым угрозам было бы неосмотрительно. Да, признает аналитик, в составе ЗВР присутствует серьезный объем золота, и его можно было бы использовать в качестве хеджа, но одного только инструмента подобного рода недостаточно. Что касается доллара, то более заметное влияние на его поведение оказывает налоговая реформа в США и монетарная политика ФРС.