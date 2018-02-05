Фондовый рынок США отреагировал на доклад Минфина по санкциям

Фондовый рынок США в пятницу завершил прошлую неделю снижением: индекс DOW 30 25520,96 (-665,75 -2,54%), индекс S&P 500 2762,13 (-59,85 -2,12%).

На фоне постоянного падения в январе снизился и Индекс потребительского доверия, о чем свидетельствую данные Мичиганского университета.

Значения Фьючерса S&P 500 в понедельник, 5 февраля также продемонстрировало снижение, составив2750,50 пунктов. Как считают специалисты, подобную динамику вызвал доклад Минфина США относительно потенциального распространения санкций на новые выпуски Российских долговых бумаг.

Фьючерс Brent на открытии торгов в первый день недели расположился в районе 67,89 долларов за баррель. Основной причиной понижения цены стало опасения инвесторов по увеличению добычи сланцевой нефти в США.