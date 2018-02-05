FT: это будет крупнейшая сделка в мире высоких технологий

В секторе производства чипов разыгрались нешуточные страсти. Ставки поднялись до полутора сотен миллиардов долларов. В результате слияния Broadcom и Qualcomm возникнет абсолютный лидер на рынке чипов.

Озвучено новое предложение Broadcom Ltd, который хочет поглотить или слиться с Qualcomm Inc. Как говорится, перед таким предложением трудно устоять. Американский производитель чипов поднимает предложение до почти 145 млрд долларов. Благодаря огромным деньгам американцы надеются убедить акционеров конкурента из Сингапура одобрить сделку на голосовании 6 марта. Новое предложение Broadcom значительно выгоднее для Qualcomm предыдущего. Достаточно сказать, что если первый раз американцы предлагали за акцию сингапурской компании 70 долларов (60 долларов деньгами и 10 – акциями), то сейчас цена выросла до 80-82.

Окончательные цифры будут утверждены на встрече руководства американской компании с советниками, которая состоится в предстоящее воскресенье. Кроме этого, значительно выше обычной поднимается и неустойка за расторжение контракта в случае отклонения его регуляторами. Обычно ее размер составляет 3-4% от суммы самой сделки. Производители чипов из Сан-Диего предлагают такие заманчивые условия не только для того, чтобы убедить сингапурских конкурентов, но и для получения одобрения регуляторов.

Попытка Broadcom поглотить Qualcomm считается, пишут Financial Times, ярким примером очень острой борьбы в истории поглощений и слияний. Это будет крупнейшая сделка в мире высоких технологий. Если Broadcom добьется своего, то в результате появится один из главных лидеров на рынке чипов, начиная от чипов для смартфонов и заканчивая чипами для следующего поколения электромобилей. Напомним, сейчас Qualcomm – крупнейший производитель SoC для смартфонов и планшетов, а Broadcom - Wi-Fi модемов.

После слияния новый гигант будет уступать только Intel и Samsung. Его рыночная стоимость вплотную приблизится к 200 млрд долларов. Чипы новой компании можно будет найти в системах хранения, в оборудовании для кабельных и беспроводных сетей, в мобильной технике. Новая компания станет мощным поставщиком чипов и сможет диктовать цены.

Несмотря на количество нолей большинство наблюдателей считает, что предложение должного эффекта на руководство и акционеров Qualcomm не произведет. В Broadcom понимают это и очень надеются на сильное давление, которое наверняка окажут на сингапурского производителя чипов для айфонов инвесторы, которых цена за акцию в районе 80 долларов наверняка впечатлит.

Люди, близкие к 65-летнему директору Broadcom Хок Тану, подчеркивают, что он хочет, чтобы сделка была дружественным слиянием, а не враждебным поглощением, и поэтому готов отозвать требование о замене совета директоров сингапурской компании своими людьми. Руководство Qualcomm, однако, неоднократно указывало на низкую цену акций американской фирмы. Американцы утверждают, что все проблемы будут со временем решены и цена поднимется.

Qualcomm в последнее время ведет судебные баталии с Apple по ряду вопросов, включая роялти от продажи чипов. Кроме этого, компания нуждается в наличности для закрытия сделки по приобретению за 39 млрд долларов соперника - NXP Semiconductors. Еврокомиссия сделку в январе одобрила. Теперь остается заручиться одобрением Китая. Хотя руководство Qualcomm также не раз заявляло, что слияние с Broadcom встретит почти непреодолимые возражения регуляторов, теперь в Сингапуре рассчитывают получить разрешение на нее в феврале. Но это еще не означает, что сделка произойдет немедленно.

В Qualcomm утверждают, что после решения этих вопросов, а также запуска 5G, который соединит самые разные гаджеты, цена акций компании повысится. «Поэтому мы отвергли попытку Broadcom приобрести нас по крайне низкой цене с учетом очень зыбкой и возможно нулевой вероятности утверждения сделки регуляторами»,- говорится в январском письме совета директоров сингапурской компании. Торговля продолжается.

Напомним, на прошлой неделе Qualcomm опубликовал результаты финансовой деятельности за квартал. Прибыль и доходы оказались выше прогнозов благодаря резкому росту спроса на чипы для смартфонов и автомобилей.