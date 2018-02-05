Иностранные инвесторы перечислили основные проблемы по ведению бизнеса в России

Иностранные инвесторы стали положительней воспринимать бизнес-климат России в 2017 году. С началом нового года эта тенденция продолжилась, что видно из опроса агентства FleishmanHillard Vanguard и Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором приняло участие более 100 компаний из списка Fortune 500, пишет «Коммерсантъ». Исследование приурочено к открытию 5 февраля Неделе российского бизнеса РСПП.

Количество представителей бизнес-среды, которые негативно оценивают деловой климат в стране снизилось с 53% в 2016 году до 22%, что соответствует докризисному уровню 2013 года. Положительную оценку возможностей ведения бизнеса дали 33% респондентов. Для сравнения в 2016 году этот показатель был равен 23%, а в 2015-м - всего 6%.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, «несмотря на отдельные проблемы, прослеживаются оптимистичные настроения зарубежных инвесторов в их оценке качества взаимодействия между органами власти и бизнесом».

В ходе опроса иностранные инвесторы среди основных проблем назвали нехватку квалифицированных кадров (67%) и коррупцию в органах власти. Последний показатель вырос за последние три года с 18% в 2014 году до 56% в 2017 году.

Смущают инвесторов также высокие административные барьеры. Об их присутствии сказали 48% респондентов в 2017, в 2014 году этот показатель был равен 27%. Авторы опроса связали подобную динамику с неполным переходом на электронный документооборот между бизнесом и властью.

Также инвесторы отметили среди проблем недостаточную защищенность прав собственности и контрактных прав. Показатель вырос почти вдвое с 2014 года (с 36% до 46% в 2017 году). О неэффективной судебной системе сказали 36% респондентов, а вот фактор политической неопределенности стал самым низким с момента 2014 года, когда его назвали сдерживающим для бизнеса 82% против 14% прошлогодних. Рост цен беспокоит лишь 13% против 55% 2014 года.