На Украине предложили российских артистов возить в клетках

Дмитрий Корчинский – лидер националистической организации «Братство» (решением суда эта организация признана экстремисткой, ей деятельность на территории России запрещена) – назвал российских артистов «животными».

Такое заявление он сделал в интервью одному из каналов местного телевидения, вдержки из которого публикует РИА Новости.

По слова националиста, он в отличие от многих украинских политиков не считает въезд музыкантов из РФ на территорию страны угрозой национальной безопасности. Однако он убеждён, что во время визита в «незалежную» всех российских артистов и нужно изолировать от общества и «держать в зоопарках».

При этом он подчеркнул, что россиян надо помещать в железные клетки. Тогда, по его мнению, «ни у кого не будет проблем и будет все нормально».

Напомним, в октябре 2017 года на Украине приняли закон, согласно которому организаторы концертов должны получать разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) на приглашение российских артистов.





