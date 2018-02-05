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Москва, 06.02.2018

На Украине предложили российских артистов возить в клетках

«Expert Online» 2018

Дмитрий Корчинский – лидер националистической организации «Братство» (решением суда эта организация признана экстремисткой, ей деятельность на территории России запрещена) – назвал российских артистов «животными».

Такое заявление он сделал в интервью одному из каналов местного телевидения, вдержки из которого публикует РИА Новости.

По слова националиста, он в отличие от многих украинских политиков не считает въезд музыкантов из РФ на территорию страны угрозой национальной безопасности. Однако он убеждён, что во время визита в «незалежную» всех российских артистов и нужно изолировать от общества и «держать в зоопарках».

При этом он подчеркнул, что россиян надо помещать в железные клетки. Тогда, по его мнению, «ни у кого не будет проблем и будет все нормально».

Напомним, в октябре 2017 года на Украине приняли закон, согласно которому организаторы концертов должны получать разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) на приглашение российских артистов.


 

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