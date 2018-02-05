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Москва, 06.02.2018

На Украине возбудили уголовное дело против посетивших Крым немецких депутатов

«Expert Online» 2018

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту въезда депутатов из Германии на территорию Крыма. 

Дело возбуждено по результатам рассмотрения обращения украинского посольства в Германии, передаёт RT со ссылкой на сайт «надзорного ведомства Автономной Республики Крым».

При этом отмечается, что внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту «нарушения гражданами Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию».

Ранее сообщалось, что делегация Германии, в которую входят депутаты региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии, прибыли в Крым 3 февраля. При этом их удивило высокое качество крымских дорог.

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