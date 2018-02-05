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Москва, 06.02.2018

Названа пища, которая ускоряет развитие рака

«Expert Online» 2018

Учёные Калифорнийского университета совместно с коллегами из других американских научных центров выявили связь между пищей с высоким содержанием холестерина и повышением риска развития рака толстой кишки.

Согласно заключению исследователей, повышение уровня холестерина заставляет стволовые клетки кишечника делиться быстрее. А это в свою очередь ускоряет рост опухолей сразу сто раз, говорится в статье, опубликованной в издании Cell Stem Cell.

Кроме того, учёные впервые выявили молекулярный путь, который в будущем может послужить новой мишенью для лечения рака толстой кишки.

Как установили учёные, связь между холестерином, получаемым с пищей, и раком толстой кишки уже давно известна и изучена. Однако раньше никто не мог объяснить механизм, который запускает рост опухолей.

Сейчас же исследователи опытным путём на мышах обратили внимание на то, что по мере того, как уровень холестерина у животных повышался, их клетки делились всё быстрее, заставляя ткань кишечника расширяться, а саму кишку – удлиняться. Данные изменения ускорили скорость образования опухолей.

Ранее сообщалось, что учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали о том, как можно удалить раковые клетки, тем самым победив эту страшную болезнь.

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