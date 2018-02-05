Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Экономика
Москва, 06.02.2018

Нефтяная политика Саудовской Аравии меняется

, «Expert Online» 2018
  • Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд (в центре) настроен решительно
DPA/TASS Автор: Bernd von Jutrczenka

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд (в центре) настроен решительно

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco собирается построить целую нефтеперерабатывающую империю. Это очень важно для главного мирового производителя нефти, поскольку компания пытается укрепить свое положение перед крупнейшим в истории IPO и возместить прибыль, потерянную из-за сокращений добычи нефти ОПЕК, сообщило в пятницу агентство Dow Jones Newswires.

В последние два года Королевство Саудовская Аравия – крупнейший производитель и экспортер нефти на мировом рынке, контролирующий четверть глобальных запасов, – столкнулось с острой ситуацией, вызванной падением цен. В этих условиях власти решили изменить свою нефтяную политику.

За 5 предыдущих лет Aramco увеличила свои мировые нефтеперерабатывающие мощности более чем на треть, до 5,4 млн баррелей в день, благодаря новым заводам на берегах Красного моря и Персидского залива, согласно Wood Mackenzie. Компания также построила дополнительный НПЗ на юго-востоке Саудовской Аравии, который будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Саудовская королевская семья, переживающая нелегкие времена, превратилась в одну из мощнейших финансовых структур мира. Часть денег, вырученных от продажи нефти, была потрачена на роскошные города, дворцы из мрамора, стадионы и феерические фонтаны, вложена в американскую и европейскую экономику. Но большая часть нефтедолларов пошла на развитие страны, повышение уровня жизни подданных. Однако кризис поставил под угрозу многие статьи бюджета, в первую очередь масштабные социальные программы. Пришли новые времена, вынудившие начать вторую модернизацию, которая затронула все сферы жизни, в том числе, нефтяную отрасль - ведущую и единственную нефтяную компанию королевства Saudi Aramco, на 100% принадлежащую государству.

Aramco готовится к IPO

В самом начале этого года Saudi Aramco была преобразована в акционерное общество. Изменение юридического статуса связано с планами выйти на публичное размещение акций (IPO). Согласно данным Reuters, капитал Saudi Aramco оценивается в 200 млрд. обыкновенных акций. Привлеченные средства планируется направить на разведку и разработку новых месторождений. Агентство Bloomberg утверждало, что саудовский гигант остановил свой выбор на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), однако в Эр-Рияде эти данные не подтвердили. В октябре прошлого года сообщалось, что организаторы сталкиваются с многочисленными проблемами финансового, правового и нормативного характера.

Saudi Aramco может в скором времени выбрать международный банк для консультаций по покупке газовых активов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В конце прошлого года нефтяной гигант предложил международным банкам подать заявки для консультирования при покупке активов и определения объектов приобретения. Официально компания отказалась комментировать эту информацию. Кроме того, по данным агентства, Saudi Aramco, также пригласила многие банки принять участие в роли координаторов и организаторов консорциума при размещении своих ценных бумаг. Группу банков, которая поможет компании в решении этих вопросов, компания намерена выбрать в начале текущего года.

Ведущие фондовые биржи мира – Нью-Йоркская, Франкфуртская и Гонконгская – вступили в жесточайшую борьбу за право на размещение акций энергетического гиганта на своих площадках. А президент США Дональд Трамп, посетивший Эр-Рияд осенью, настойчиво требовал от короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда провести IPO в Нью-Йорке. Пока саудовцы ничего на это не ответили.

«Национальный университет» Aramco

«Что хорошо для Aramco – хорошо для Саудовской Аравии», – говорят подданные. И это не преувеличение.

Любому путешественнику, впервые подъезжающему к городу Дахран по прекрасному автобану, трудно избавиться от ощущения, что перед ним предстал мираж. Только что вокруг были унылые пески, и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, возникает город с парками и современной архитектурой. Здесь хорошо помнят, как именно на этом месте в мае 1939 года первый король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд повернул вентиль нефтепровода – и по трубе пошла долгожданная нефть. Великобритания, монополии которой господствовали в те времена на мировом рынке черного золота, допустила непростительную ошибку, не поверив, что на Аравийском полуострове есть нефть. Ее нашли американцы, а добывать сразу стала Aramco.

Крупнейшее предприятие создавалось по стандартам американского бизнеса: жесткого, требовательного, практичного и неприхотливого. В штаб-квартире посетитель не видит ни слепящего богатства, ни раздражающей небрежности. Чистота и порядок повсюду образцовые. Понятно, что, закупая самое современное оборудование, компания в первую очередь отдает заказы американским фирмам. Говорят в компании на английском, знание которого обязательно и для саудовцев. На нем здесь привыкли работать и думать, хотя, по официальным данным, американцы и англичане составляют лишь 10% служащих. Для зачисления на большинство должностей необходимо пройти жесткий отбор, в том числе сдать экзамены по математике и английскому языку. Молодежь испытывают на деловые качества – быстроту реакции, наблюдательность, сообразительность. Устроиться в компанию и престижно, и почетно. Aramco – что-то вроде трудового национального университета, готовящего кадры всех уровней. Ее школу прошли многие директора местных предприятий и фирм. Вряд ли получится найти руководителя крупной компании, не посещавшего ее учебные центры.

Неизбежность перемен

Размещение акций крупнейшей компании, как и другие глубокие реформы саудовской экономики и патриархального общества – часть масштабного плана модернизации страны, который активно продвигает новый сильный человек Эр-Рияда, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. «Годами мы думали, что сумеем диверсифицировать производство и найдем другие источники дохода, – сказал «Эксперт Online» главный экономист Национального коммерческого банка в Джидде Саид аш-Шейх. – Однако крах нефтяных цен показал, что процесс диверсификации только начинается».

Чтобы залатать дыры в государственном бюджете, образовавшиеся после падения цен на нефть, принц проводит глубокие экономические реформы, вплоть до введения в этом году непопулярного НДС. Ставка, правда, установлена всего в 5%, но уже само появление налога стало ниспровержением основ саудовской экономики. Принц начал и социальные реформы. Женщинам королевства разрешено выходить на улицы без сопровождения мужчин, водить автомобиль, посещать спортивные состязания, в том числе обожаемый футбол.

Вместе с тем, в Саудовской Аравии есть немалая оппозиция курсу на перемены. Сохранит ли в результате проводимых реформ аравийская монархия полный контроль над своими нефтяными и газовыми богатствами? Этот вопрос в королевстве беспокоит многих.

Как отмечал американский эксперт по нефти Джон Росс, Саудовская Аравия проводит четкую черту. Ей не нужны любые инвестиции. Американские и европейские компании могут оказать помощь в разработке в основном нетронутых запасов природного газа этой страны. Но соседи уже опережают Эр-Рияд, привлекая в свою экономику внешние капиталовложения. Это вынуждает руководителей страны приоткрывать, хотя бы постепенно, доступ к своим нефтяным и газовым кладовым.

Супергород вместе с Россией

Новые веяния затронули и внешнеполитическую область, что важно для России. Аналитики отмечают, что отношений между двумя ведущими нефтяными державами все больше приобретают характер стратегического партнерства. А осенью прошлого года оно получило новый импульс. Так оцениваются итоги визита саудовского короля в Россию и его переговоры с президентом Владимиром Путиным, которые длились почти весь день.

«По итогам встречи стороны заявили о развитии партнерских отношений, совместных инициативах и инвестициях, включая прямые инвестиции суверенных фондов двух стран», – пишет аналитическое саудовское издание МААЛ, отмечая, что Россия «проявляет энтузиазм и серьезность по отношению к стратегическому партнерству с Саудовской Аравией». Об этом свидетельствует целый ряд фактов. «В партнерстве с крупнейшими российскими компаниями планируется вкладывать средства в пять секторов: солнечная энергия, здравоохранение, быстрая транспортировка и портовая инфраструктура для транспортировки сельскохозяйственной продукции», – отмечает издание.

Есть еще один очень интересный проект для российско-саудовского сотрудничества. На берегу Красного моря планируется построить супергород. Интересно, что по задумке авторов, он должен расположиться на приграничных территориях сразу трех стран – Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Придумано уже и название – Неом. Жить новый год будет только за счет возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечной, что побудит ученых заняться проблемой сохранения природных ресурсов и энергии. Разумеется, это только одно из направлений, по которым там будут работать специалисты со всего света.

Сотрудничество с Россией крайне важно для Саудовской Аравии и с учетом стратегической приверженности нашей страны сокращению нефтедобычи в соответствии с обязательствами по сделке ОПЕК+. Соглашение было заключено при ведущей роли Москвы и Эр-Рияда, министры энергетики двух стран проводят регулярный и плодотворный диалог.

Учитывая глобальную повестку дня и принятие Saudi Aramco программы по трансформации, справедливо говорить об энергетическом партнерстве в разных областях, в том числе в сфере природного газа. Об этом «Газпром» уже начал предварительные переговоры. Последние события доказывают, что факторы, которые могли бы серьезно помешать стратегическому сотрудничеству двух стран, вполне преодолимы, если к этому побуждает экономическая целесообразность.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой