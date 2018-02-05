Немцев запугали «разбитыми» дорогами в Крыму

Германских парламентариев из региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии удивило высокое качество крымских дорог, передают «Вести».

Тем более, что перед поездкой им говорили, что инфраструктура полуострова может находиться не в лучшем состоянии.

Замглавы комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель сообщил, что у немецкой делегации самые «благоприятные первые впечатления от пребывания».

«Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», - цитирует телеканал Гемпеля.

Делегация Германии прибыла на полуостров 3 февраля и рассчитывает пробыть здесь до 9 февраля. Депутаты намерены посетить крупные города Крыма и встретиться с местными жителями.