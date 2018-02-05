Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 05.02.2018

Немцев запугали «разбитыми» дорогами в Крыму

«Expert Online» 2018

Германских парламентариев из региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии удивило высокое качество крымских дорог, передают «Вести».

Тем более, что перед поездкой им говорили, что инфраструктура полуострова может находиться не в лучшем состоянии.

Замглавы комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель сообщил, что у немецкой делегации самые «благоприятные первые впечатления от пребывания». 

«Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», - цитирует телеканал Гемпеля.

Делегация Германии прибыла на полуостров 3 февраля и рассчитывает пробыть здесь до 9 февраля. Депутаты намерены посетить крупные города Крыма и встретиться с местными жителями. 

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой