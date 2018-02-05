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Москва, 05.02.2018

Подорвавший себя в Сирии российский летчик будет представлен к званию Героя России

«Expert Online» 2018

Российского летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии, могут представить к высокой государственной награде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание пишет, что речь идет о высшей награде страны звании Героя России (посмертно).

«Попав в окружение, он отстреливался, сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен», — сказано в сообщении.

По сообщению Министерства обороны, реакция на трагедию последовала моментально: район был обстрелян «Калибрами», уничтожено минимум 30 радикальных исламистов. На место, где были ликвидированы террористы, прибыл отряд спецназа Сирии для дальнейшей работы под прикрытием российские воздушно-космические силы.

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