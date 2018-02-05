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Москва, 06.02.2018

Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России

«Expert Online» 2018

Майора Романа Филипова – российского пилота Су-25, который 3 февраля был сбит террористами в Сирии – посмертно представили к званию Героя России.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, наш лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе, при этом он успел доложить командованию, что атакован ракетой.

Уже приземлившись после катапультирования в районе, который контролировали террористы, российский майор вступил в неравный бой с террористами, отстреливаясь из штатного оружия и не подпуская их к себе. Также он отказался от предложения сдаться в плен.

Лишь после того, как боевики окружили истекающего кровью русского пилота, он подорвал себя гранатой.

Ранее сообщалось, что вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Самолёт, выполнявший облёт зоны деэскалации «Идлиб», сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Лётчик успел катапультироваться. Он приземлился в районе, который контролируют террористы группировки «Джабхат ан Нусра» (решением суда эта организация запрещена в России). В ходе боестолкновения с боевиками он погиб.

Сразу после случившегося наши военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, сбившим Су-25. В результате было уничтожено более 30 террористов.


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