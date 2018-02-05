При обыске у врио главы правительства Дагестана нашли золотой пистолет и два автомата

В отношении временно исполняющего обязанности главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, а также некоторых иных лиц, имена которых не уточняются, возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения денежных средств из республиканского бюджета, предназначавшихся на реализацию социальных программ в республике.

Об этом передаёт пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ подозреваемые были задержаны, по месту их жительства и работы проведены обыски.

При этом уточняется, что в ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, а также пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова. Кроме того, у него в доме обнаружены и изъяты боеприпасы.

В самое ближайшее время всем указанным лицам будут предъявлены обвинения. Также следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что задержанным чиновникам и представителям силовых структур в Дагестане могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества.

В конце января этого года в Дагестан из Москвы для проверки состояния законности прибыла спецкомиссия. В ходе проверки уже были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы республики Магомед-Расул Гитинов.