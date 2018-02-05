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Москва, 06.02.2018

Рада может отменить закон о реинтеграции Донбасса

«Expert Online» 2018

В украинский парламент внесен законопроект, который предлагает отменить результаты голосования по закону о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной «агрессором», сообщает РИА новости.

Проект постановления об отмене принятого Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» зарегистрировали  в парламенте Украины оппозиционные депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев. Ожидается, что документ будет рассмотрен Радой завтра, 6 февраля.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса украинский парламент принял 18 января. Документ должен еще подписать президент Украины. Теперь глава украинского парламента не сможет передать документ президенту Порошенко пока постановление не будет рассмотрено Радой.

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