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Москва, 06.02.2018

СМИ: Абрамович собирался получить вид на жительство в Швейцарии

«Expert Online» 2018

Российский миллиардер Роман Абрамович планировал стать резидентом Швейцарии.

По данным западных СМИ, летом 2016 года олигарх подавал прошение о виде на жительство в швейцарском кантоне Вале. При этом отмечается, что через некоторое время он неожиданно отозвал своё прошение, а затем также неожиданно вновь направил властям Швейцарии обращение по поводу получения вида на жительство, передаёт Life.

Также подчёркивается, что ранее СМИ не могли сообщать о прошении Абрамовича, так как миллиардер через суд попросил наложить запрет на опубликование данной информации. Торгово-коммерческий суд в Цюрихе эту просьбу олигарха удовлетворил.

В свою очередь глава миграционного отдела Швейцарии Вале Жак Делаваллаз рассказал журналистам, что с точки зрения финансового благосостояния Абрамович был бы очень интересным налогоплательщиком как для кантона, так и для страны в целом. Поэтому миграционный отдел дал положительное заключение на его просьбу.

Делаваллаз также подчеркнул, что последнее прошение о виде на жительство Абрамович направил в ноябре 2017 года. Однако чиновник миграционной службы не стал уточнять, получил ли российский олигарх вид на жительство в Швейцарии.

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