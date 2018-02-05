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Москва, 05.02.2018

Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей в России

«Expert Online» 2018

Самой дорогой машиной на российском авторынке по данным за прошлый год стал  имузин Rolls-Royce Phantom, стоимость которого оценена в 35 млн рублей, сообщает агентство «Автостат». Остальные места в тройке самых дорогих достались представителям того же семейства Rolls Royce Dawn и Rolls-Royce Ghost, стоимостью 28 млн руб и 24 млн руб соответственно.

В топ-5 вошли также Bentley Mulsanne (около 24 млн рублей) и спорткар Ferrari 812 (22,4 млн рублей).

Компания отмечает, что в общей сложности за 2017 год россияне потратили на новые автомобили более 1,7 трлн рублей, а в декабре - 215,8 млрд рублей.

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