Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей в России

Самой дорогой машиной на российском авторынке по данным за прошлый год стал имузин Rolls-Royce Phantom, стоимость которого оценена в 35 млн рублей, сообщает агентство «Автостат». Остальные места в тройке самых дорогих достались представителям того же семейства Rolls Royce Dawn и Rolls-Royce Ghost, стоимостью 28 млн руб и 24 млн руб соответственно.

В топ-5 вошли также Bentley Mulsanne (около 24 млн рублей) и спорткар Ferrari 812 (22,4 млн рублей).

Компания отмечает, что в общей сложности за 2017 год россияне потратили на новые автомобили более 1,7 трлн рублей, а в декабре - 215,8 млрд рублей.