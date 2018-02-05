Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 05.02.2018

США надеются договориться с Россией по договору СНВ-3

«Expert Online» 2018

Договор СНВ 3 пункты. США новости. Россия новости. США и Россия сотрудничество в военной сфере.

Соединенные Штаты  рассчитывают на продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года, сообщила официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт.

«США  и РФ будут обмениваться данными о своих соответствующих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как мы это делали дважды в год в течение последних семи лет в рамках Договора», — цитирует заявление Науэрт РИА Новости.

 Отмечается, продление договора по  СНВ сможет повысить безопасность США и союзников, а также сделать стратегические отношения между Америкой и Россией «более стабильными, прозрачными и предсказуемыми, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами».

 Напомним, 5 февраля последний  срок, когда Россия и США должны договориться по всем пунктам договора СНВ-3.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой