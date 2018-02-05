США надеются договориться с Россией по договору СНВ-3

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Соединенные Штаты рассчитывают на продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года, сообщила официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт.

«США и РФ будут обмениваться данными о своих соответствующих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как мы это делали дважды в год в течение последних семи лет в рамках Договора», — цитирует заявление Науэрт РИА Новости.

Отмечается, продление договора по СНВ сможет повысить безопасность США и союзников, а также сделать стратегические отношения между Америкой и Россией «более стабильными, прозрачными и предсказуемыми, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами».

Напомним, 5 февраля последний срок, когда Россия и США должны договориться по всем пунктам договора СНВ-3.