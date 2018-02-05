Стали известны последние слова российского лётчика, погибшего в Сирии

В СМИ появилось видео боя, в котором погиб российский лётчик Роман Филипов.

На видео, которое разместил на своём сайте телеканал РЕН ТВ, отчётливо слышно, как отстреливающийся от окруживших его боевиков пилот произносит: «Это вам за пацанов». После этого слышен взрыв.

Ранее сообщалось, что майора Романа Филипова – российского пилота Су-25, который 3 февраля был сбит террористами в Сирии – посмертно представили к званию Героя России.

Напомним, вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Самолёт, выполнявший облёт зоны деэскалации «Идлиб», сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Лётчик успел катапультироваться в районе, который контролировали террористы. Российский майор вступил в неравный бой с террористами, отстреливаясь из штатного оружия и не подпуская их к себе. Также он отказался от предложения сдаться в плен.

Лишь после того, как боевики окружили истекающего кровью русского пилота, он подорвал себя гранатой.