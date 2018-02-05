Старые акулы перепугались, что молодые сожрут их

Крупные финансисты опасаются, что IT-гиганты возьмут под свой контроль банковскую систему и отберут у них самые лакомые куски. Они требую от властей принять срочные меры регулирования.

«Наезд» со стороны IT-гигантов угрожает финансовой стабильности, бьют тревогу Financial Times. На крупнейшие американские и китайские высокотехнологические группы, проявляющие интерес к финансам, как считают чиновники комиссариата по финансам Евросоюза, должны распространяться те же требования и правила, что и на крупные банки. В этом году Брюссель обещает обнародовать правила, которые сделают банковскую систему «открытой». Правила, в частности, обяжут кредитные организации предоставлять по требованию доступ к счетам клиентов. Видные представители банковского сектора теперь боятся, что технические группы отнимут у них самые прибыльные области и сектора банковской системы.

Председатель правления испанского банка BBVA Франсиско Гонсалес предупреждает, что такие компании, как Facebook и Amazon в США и Alibaba с Tencent в Китае способны вытеснить и заменить десятки, если не сотни банков. Он призвал G20 предпринять меры. Власти, уверен испанский банкир, должны защитить банки, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В конкурентной борьбе между банками и IT-гигантами вторые будут иметь преимущество — благодаря разной системе регулирования в секторах. Для «высоких технологий» регулирование не такое требовательное, как в мире финансов. Банкиры, естественно, не призывают запретить IT-гигантам заниматься финансами, но требуют уравнять всех в правах и обязанностях.

Конечно, «высокие технологии» заинтересовались финансовой деятельностью не сегодня и даже не вчера. Они присутствуют на этом рынке давно, но постепенно их присутствие расширяется и становится все более заметным. Amazon создал платформу, которая оказывает платежные услуги и выдает торговцам кредиты. Facebook недавно получил в Ирландии лицензию на работу с электронными деньгами. Alibaba и Tencent пошли по стопам Amazon и сейчас доминируют на китайском рынке платежных услуг, который оценивается в 5,5 трлн долларов.

Директор голландского банка ING Ральф Хамерс считает, что закон, требующий «открыть банковскую систему», распахнул двери для IT-гигантов и буквально уговаривает их вплотную заняться финансовой деятельностью.

«Для банков надвигается большая угроза, - объяснил он FT, - потому что у «высоких технологий» больше свободных денег, которые они могут потратить… Общество не может не обращать внимание на чересчур большую концентрацию власти».

Гонсалес, который, кстати, в следующем году уходит на пенсию, объясняет, что сейчас банки отвечают за все, что в них происходит. Он убежден, что такая же ответственность должна быть возложена на платформы, создаваемые интернет-гигантами.

«Но для этого,- объясняет Франсиско Гонсалес, - необходимо менять всю юридическую архитектуру».

Доля Google, Amazon и Microsoft в хранении финансовых данных в «облаке» быстро растет. Банки в целом, конечно, заинтересованы в передаче как можно большего объема операций искусственному интеллекту (AI), но дальнейшее расширение и углубление этого процесса будет только усиливать их зависимость от высокотехнологических компаний, создающих платформы.

Популярное когда-то выражение «акулы бизнеса» подразумевало банки едва ли не в первую очередь. А Марк Твен говорил, что банкир это человек, который дает вам зонтик, когда светит солнце, и забирает назад при первых каплях дождя. Смогут ли все еще грозные старые акулы большого бизнеса из традиционного финансового сектора отбиться от молодых акул финтеха? Наверное, в целом — да, но и им самим придется стать другими.