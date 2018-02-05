В ФАС рассказали, подорожает ли бензин в России

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, подорожает ли бензин в России.

По итогам совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России, в службе пришли к выводу, что роста цен на бензин и дизельное топливо в ближайшее время не прогнозируется.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. По его мнению, никаких оснований для повышения цен на бензин сейчас нет.

«Делать такие выводы мы можем на основании того, что сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов».

В частности, глава ФАС подчеркнул, что в нашей стране сформировались биржевые индикаторы.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин заявлял, что в сложившейся в стране экономической ситуации есть возможность не повышать цены на бензин, а наоборот даже снизить их.